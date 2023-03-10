Британка разрезала хомяка ножом и съела на камеру, чтобы "освободить его от страданий"

39-летняя Эмма Паркер из Великобритании зарезала своего домашнего хомяка, после чего съела его, а издевательства над животным зафиксировала на камеру. Об этом сообщает Daily Mail.

Как установило следствие, женщина вооружилась ножом и проткнула им прогулочный шар, в котором находился хомячок по кличке Мистер Нибблс. Грызун смог увернуться от удара, тогда британка выпустила его и начала гоняться за ним по комнате, устроив настоящую охоту. Как только Паркер поймала питомца, она разрезала его на две части, а потом съела. Расправу женщину сняла на камеру и выложила в Сеть.

В обществе защиты животных от жестокого обращения возмутились ужасающими кадрами и обратились в полицию. Женщину арестовали, в содеянном она призналась, но заявила, что лишь хотела "избавить от страданий несчастное животное", которое якобы мучилось после укуса собаки. Паркер приговорили к году тюрьмы, а также запретили ей заводить питомцев в течение 15 лет.

"Такой жестокости нет места в современном обществе, это было бессердечное и зверское насилие над беззащитным животным", — поделился член британского общества защиты животных.