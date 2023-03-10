Женщина пожаловалась на адскую боль при оргазме, и это оказалось симптомом распространённой болезни

Эндометриоз может провоцировать у женщин болезненные спазмы во время оргазма. Об этом в авторской колонке для Mashable рассказала Ханна Тёрнер, страдающая от этой болезни.

"Хронические заболевания, в том числе эндометриоз, правят моей жизнью. Они диктуют, когда я могу получать удовольствие, а когда нет. Они уже многое у меня забрали — спонтанность, вкусную еду, вечеринки, выезды на природу и да, секс тоже", — пожаловалась она.

Девушка отметила, что интимная близость вызывает у неё лишь слёзы — после секса она часами лежит без сна, корчась от боли. При этом вылечиться от болезни невозможно, врачи разводят руками и советуют совершенно противоположные методы. Например, одни назначают противозачаточные средства как симптоматическое лечение, а другие заявляют, что всё нормализуется после беременности.

Устав от того, что болезнь делает сексуальную жизнь невыносимой, Ханна Тёрнер обратилась к сексологу, которая объяснила, что боль во время оргазма появляется из-за наличия рубцовой ткани в матке и области таза. По словам эксперта, при мышечном спазме потребуется некоторое время, чтобы боль отступила, иначе продолжать половой акт будет просто невозможно.

Стоит отметить, что болезнь поражает не только женские репродуктивные органы, но и распространяется в области кишечника, желудка и таза. По словам девушки, в этом году ей уже делали операцию, однако боль вернулась уже спустя полгода. При этом узнать о том, насколько прогрессирует эндометриоз, можно только хирургическим путём.

"Единственный способ узнать, насколько прогрессировала болезнь, — это снова и снова вскрывать меня до конца моей жизни", — подчеркнула она.