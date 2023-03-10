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10 марта, 08:46

В Крыму главбух ОМВД присвоила почти 2 млн рублей из выплат военным

В Крыму бухгалтера ОМВД подозревают в хищении выплат военным почти на 2 млн рублей

В Крыму бухгалтера районного отдела МВД РФ подозревают в хищении выплат военным. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, главбух ОМВД РФ по Раздольненскому району перевела сотни тысяч рублей не контрактникам, а себе на карту, но с пометкой "Перечисление денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание". За полтора года женщина незаконно обогатилась на 1,8 миллиона рублей.

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Как пишет SHOT, заметили махинации главбуха в ноябре прошлого года. В отношении сотрудницы провели служебную проверку, и всё вскрылось. Бухгалтера уволили, материалы передали в полицию. После этого женщина написала явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Присвоение или растрата". В органах внутренних дел злоумышленница работала с 1999 года, а в 2014-м стала главным бухгалтером.

Ранее Лайф рассказывал, что краснодарский бизнесмен обвинил полковника МВД в краже автотехники на 10 миллионов рублей. Речь идёт о 27 снегоболотоходах, грузовом фургоне, автобусе и колёсном грузчике.

Обложка ©

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Никита Никонов
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