Врач перечислила веские причины отказаться от пакетированных соков

Соки в пакетах пользуются большим спросом в магазинах, а также являются одним из любимых напитков многих детей. Как рассказала в беседе с Лайфом врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова, все они содержат огромное количество сахара и негативно влияют на здоровье.

"Если составлять рейтинг продуктов, снижающих качество и продолжительность жизни, туда смело можно внести соки. Все пакетированные соки, независимо от их стоимости или производителя, с наличием мякоти или без, в своём составе содержат огромное количество сахара", — объяснила доктор.

По её словам, в 100 граммах сока содержится от десяти до 15 граммов сахара. Учитывая, что за один раз человек обычно выпивает от 300 до 500 граммов, таким образом он потребляет суточную норму сахара.

Кроме того, Тихомирова заявила, что ничего, кроме массового ожирения, соки в пакетах не несут: в пакетированных, свежевыжатых и любых других соках содержатся только углеводы и никакого витамина С там нет. Врач пояснила, что если он там и содержится, то только в синтетическом виде.

"Никому не рекомендую их пить. Единственная категория граждан, которым можно пить соки без ограничений, — это люди, которые имеют очень высокий уровень физической нагрузки, и те люди, которых не волнует похудение", — призвала собеседница Лайфа.