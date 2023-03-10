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10 марта, 09:33

Врачи по кусочкам собрали перемолотую станком руку жителя Подмосковья

Подмосковные врачи спасли пациенту руку, раздробленную на электромеханическом станке

<p>В Подмосковье врачи спасли мужчине руку, которой он чуть не лишился при работе на станке. Фото © <a href="https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/10-03-2023-10-54-16-dolgoprudnenskie-vrachi-spasli-muzhchine-ruku-razd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Московской области</a></p>

В Подмосковье врачи спасли мужчине руку, которой он чуть не лишился при работе на станке. Фото © Минздрав Московской области

В подмосковном Долгопрудном врачи спасли мужчине руку, которую он едва не потерял при работе на электромеханическом станке. Историей поделились в Министерстве здравоохранения Московской области.

В приёмное отделение Долгопрудненской больницы 59-летний пациент поступил в тяжёлом состоянии. Мужчина работал на электромеханическом станке, в какой-то момент механизм затянул его левую руку. Она оказалась буквально перемолота — врачи диагностировали разрыв мышц, перелом костей плеча и предплечья. Для спасения руки было принято решение о срочной операции.

"После промывания всех ран и иссечения нежизнеспособных тканей на плечевую кость был наложен специальный фиксирующий аппарат для восстановления кровоснабжения. Выполнили остеосинтез костей предплечья стержнями. После восстановления анатомической формы произвели кожную пластику и наложили швы. Операция прошла успешно, руку удалось сохранить", поделился заведующий травматологическим отделением Пётр Лапынин.

Сейчас пациент выписан, его ждёт реабилитация, после которой он сможет вернуться к полноценной жизни.

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Татьяна Миссуми
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