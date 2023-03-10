Врачи по кусочкам собрали перемолотую станком руку жителя Подмосковья

В подмосковном Долгопрудном врачи спасли мужчине руку, которую он едва не потерял при работе на электромеханическом станке. Историей поделились в Министерстве здравоохранения Московской области.

В приёмное отделение Долгопрудненской больницы 59-летний пациент поступил в тяжёлом состоянии. Мужчина работал на электромеханическом станке, в какой-то момент механизм затянул его левую руку. Она оказалась буквально перемолота — врачи диагностировали разрыв мышц, перелом костей плеча и предплечья. Для спасения руки было принято решение о срочной операции.

"После промывания всех ран и иссечения нежизнеспособных тканей на плечевую кость был наложен специальный фиксирующий аппарат для восстановления кровоснабжения. Выполнили остеосинтез костей предплечья стержнями. После восстановления анатомической формы произвели кожную пластику и наложили швы. Операция прошла успешно, руку удалось сохранить", — поделился заведующий травматологическим отделением Пётр Лапынин.

Сейчас пациент выписан, его ждёт реабилитация, после которой он сможет вернуться к полноценной жизни.