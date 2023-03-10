Российские отели с системой "Всё включено" обяжут предоставлять отечественный алкоголь

Российские отели, работающие по системам "Всё включено" и "Ультра всё включено", с 30 июня будут обязаны предоставлять гостям отечественный алкоголь, горячие и холодные закуски и развлекательную программу. Это следует из утверждённого Росстандартом норматива.

"Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на шведском столе на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трёх видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе", — говорится в документе.

При этом ассортимент напитков и блюд шведского стола должен повторяться не чаще раза в неделю, а промежуточное питание — включать холодные и горячие закуски, а также мучные и кондитерские изделия. По запросу предоставляются вегетарианские и диетические блюда.