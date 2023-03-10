В Госдуме назвали Зеленского "отработанным материалом" и посоветовали сдаться России
Депутат Шеремет назвал Зеленского "отработанным материалом" и посоветовал сдаться России
Президент Украины Владимир Зеленский стал для Запада "отработанным материалом". Чтобы сохранить жизнь, ему следует сдаться России. Такое заявление сделал депутат Госдумы Михаил Шеремет.
"Зеленскому можно дать один бесплатный совет: сойти с кривой дорожки выбранного им террора, так как она очень коротка и носит печальный конец. Поэтому очень ему рекомендую сдаться российским властям и ответить по всей строгости закона за все свои преступления, тем самым спасти свою жизнь. Ведь для Запада, которому он служит, сам Зеленский стал отработанным материалом и тем самым мавром, сделавшим своё дело", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий предложил украинскому лидеру прислушаться к этому совету, так как его "западные хозяева" не смогут предоставить подобные преференции и, вероятно, убьют, обвинив во всём Россию.
Ранее Михаил Шеремет пригрозил Украине жёстким ответом на диверсию в Брянской области. По его словам, Москва проведёт расследование и не допустит подобных инцидентов в будущем.
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