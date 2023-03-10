В Госдуме назвали Зеленского "отработанным материалом" и посоветовали сдаться России

"Зеленскому можно дать один бесплатный совет: сойти с кривой дорожки выбранного им террора, так как она очень коротка и носит печальный конец. Поэтому очень ему рекомендую сдаться российским властям и ответить по всей строгости закона за все свои преступления, тем самым спасти свою жизнь. Ведь для Запада, которому он служит, сам Зеленский стал отработанным материалом и тем самым мавром, сделавшим своё дело", — сказал он в беседе с РИА "Новости".