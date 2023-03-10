Горящий триколор и протесты: Кремль назвал россиянам признаки худших стран для поиска счастья

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россиянам никто не мешает отправляться за рубеж в поисках счастья. Однако он посоветовал соотечественникам выбирать для этого страны, в которых не сжигают флагов их Родины.

"Они [уехавшие россияне] гонятся всё время за чем-то лучшим, не понимая, что лучшим является Родина, но никто не мешает поискать счастье на другой стороне. Но лучше искать счастье там, где нет народных волнений и где не сжигают флагов твоей родины", — объяснил представитель Кремля.