Горящий триколор и протесты: Кремль назвал россиянам признаки худших стран для поиска счастья
Песков посоветовал россиянам искать счастье в странах, где не сжигают флагов их родины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россиянам никто не мешает отправляться за рубеж в поисках счастья. Однако он посоветовал соотечественникам выбирать для этого страны, в которых не сжигают флагов их Родины.
"Они [уехавшие россияне] гонятся всё время за чем-то лучшим, не понимая, что лучшим является Родина, но никто не мешает поискать счастье на другой стороне. Но лучше искать счастье там, где нет народных волнений и где не сжигают флагов твоей родины", — объяснил представитель Кремля.
А ранее депутат Виталий Милонов заявил о возможном лишении льгот и социальных выплат россиянок, которых уличат в "родильном туризме". По его словам, женщина имеет право рожать там, где она хочет, но если происходит выбор в пользу родов в другой стране, то социальные программы, предусмотренные для российских родителей, её касаться не должны.