Кремль полон решимости бороться с заморозкой российских активов Евросоюзом

Россия не намерена останавливаться в борьбе с заморозкой Евросоюзом российских активов, так как речь идёт о посягательстве на основы мировой экономики. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы все эти блокировки не воспринимаем и считаем их не чем иным, как попранием международного права и посягательством на собственность, на государственную и частную собственность, то есть посягательством на основы мировой экономики. Это нелегитимно, это незаконно. Мы будем с этим бороться", — ответил он на вопрос о том, как Кремль относится к новым попыткам ЕС заморозить основную часть активов РФ.