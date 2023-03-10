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10 марта, 09:55

Кремль полон решимости бороться с заморозкой российских активов Евросоюзом

Песков заявил о намерении РФ бороться с заморозкой Евросоюзом российских активов

Россия не намерена останавливаться в борьбе с заморозкой Евросоюзом российских активов, так как речь идёт о посягательстве на основы мировой экономики. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы все эти блокировки не воспринимаем и считаем их не чем иным, как попранием международного права и посягательством на собственность, на государственную и частную собственность, то есть посягательством на основы мировой экономики. Это нелегитимно, это незаконно. Мы будем с этим бороться", — ответил он на вопрос о том, как Кремль относится к новым попыткам ЕС заморозить основную часть активов РФ.

Западу предрекли возвращение российских активов с процентами за счёт налогоплательщиков

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Напомним, Евросоюз пока ещё не может обнаружить и заморозить большинство российских активов. Общая сумма уже заблокированного имущества за последний месяц возросла, но несущественно.

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kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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