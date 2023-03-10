ВЦИОМ: 80% россиян полностью доверяют Путину

Большинство россиян (80%) заявили о доверии президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобрили 76,7% респондентов. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённый с 27 февраля по 5 марта среди 1,6 тысячи сограждан.

"Показатель одобрения деятельности президента с 27 февраля по 5 марта 2023 года составил 76,7% (-0,2 п.п. за неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 53,3% (-1,3 п.п. за неделю) и 52,1% (-0,8 п.п. за неделю) соответственно", — указано в исследовании.

При этом председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину выразили доверие 61,8% опрошенных. Также россияне назвали политиков, которым доверяют решение значимых государственных вопросов. В тройку лидеров вошли Путин (37,5%), глава МИД РФ Сергей Лавров (16,3%) и Мишустин (14,3%).

Кроме того, участники опроса перечислили партии, за которые отдали бы голоса при проведении выборов в ближайшие выходные. Симпатии граждан оказались на стороне "Единой России" (38,8%), КПРФ (10,3%) и ЛДПР (8,7%).