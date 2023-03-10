В апреле откроются прямые рейсы из России в Тунис

В тунисский Монастир теперь можно будет попасть напрямую из Москвы и Санкт-Петербурга. Авиакомпания Nouvelair Tunisie открывает соответствующие рейсы с 7 и 8 апреля. Об этом сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).

"Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о запуске рейсов в Тунис в рамках весенне-летней навигации. С 7 апреля из аэропорта Пулково авиакомпания Nouvelair Tunisie открывает полётную программу в Монастир", — говорится в сообщении.

Рейсы из двух городов будут выполняться дважды в неделю на Airbus A320. В середине мая россиян ждёт ещё один запуск. Авиакомпания Nouvelair Tunisie планирует открыть ещё один рейс в столицу Туниса. При достаточном спросе программу могут продлить до конца года.