В апреле откроются прямые рейсы из России в Тунис
Nouvelair Tunisie запустит рейсы из Москвы и Петербурга в тунисский Монастир
В тунисский Монастир теперь можно будет попасть напрямую из Москвы и Санкт-Петербурга. Авиакомпания Nouvelair Tunisie открывает соответствующие рейсы с 7 и 8 апреля. Об этом сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).
"Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о запуске рейсов в Тунис в рамках весенне-летней навигации. С 7 апреля из аэропорта Пулково авиакомпания Nouvelair Tunisie открывает полётную программу в Монастир", — говорится в сообщении.
Рейсы из двух городов будут выполняться дважды в неделю на Airbus A320. В середине мая россиян ждёт ещё один запуск. Авиакомпания Nouvelair Tunisie планирует открыть ещё один рейс в столицу Туниса. При достаточном спросе программу могут продлить до конца года.
Ранее Лайф писал, что Wizz Air приостанавила полёты в Кишинёв из соображений безопасности. Как уточнили в авиакомпании, для удобства пассажиров рейсы продолжатся в аэропорт румынского города Яссы, расположенный вблизи молдавской границы.
ТАСС / Ладислав Карпов