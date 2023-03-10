Подросток проломил череп сверстнику в ходе кровавой драки в московской школе из-за родителей

На востоке Москвы десятиклассник попал в реанимацию после жёсткой потасовки со сверстником. Они дрались практически на равных, однако последним ударом школьник добил своего лежащего оппонента. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Драка десятиклассника, который в результате полученных травм попал в реанимацию. Видео © LIFE

Судя по кадрам, которые появились в нашем распоряжении, в ходе драки парней попытались разнять другие школьники, однако безуспешно. В итоге потасовку закончили подключившиеся к концу видео учителя. По данным нашего собеседника, школьник, получивший удар по лицу, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, импрессионным оскольчатым вдавленным переломом лобной кости в проекции пазухи. Сейчас он находится в реанимации.

Инцидентом уже заинтересовались сотрудники прокуратуры. По факту драки между учениками 2006 года рождения начата проверка. По результатам надзорных мероприятий, проводимых Перовской межрайонной прокуратурой, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточнила пресс-служба ведомства.

Драку также прокомментировал директор школы Виктор Дьячков. В беседе с "Вечерней Москвой" он заверил, что сразу после потасовки в школу были вызваны все службы. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и полицейские. По словам источника издания, конфликт между ребятами начался из-за спора о родителях.