Лавров: Запад считает, что гибридная война против РФ должна идти не на жизнь, а на смерть

На Западе считают, что гибридная война против РФ должна вестись не на жизнь, а на смерть. Такое заявление в эфире Первого канала сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

"В отношении России употребляются предельно агрессивные выражения, предельно агрессивная риторика и действия, которые выражаются прежде всего в незаконных беспрецедентных санкциях, показывают, что Запад действительно для себя решил, что это война не на жизнь, а на смерть", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.