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10 марта, 11:33

Лавров: Запад считает, что гибридная война против РФ должна идти не на жизнь, а на смерть

На Западе считают, что гибридная война против РФ должна вестись не на жизнь, а на смерть. Такое заявление в эфире Первого канала сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

"В отношении России употребляются предельно агрессивные выражения, предельно агрессивная риторика и действия, которые выражаются прежде всего в незаконных беспрецедентных санкциях, показывают, что Запад действительно для себя решил, что это война не на жизнь, а на смерть", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Лавров посоветовал странам, граничащим с Россией, сделать выводы о вовлечении в так называемую зону интересов Соединённых Штатов.

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв
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