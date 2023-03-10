Жуткий потоп в столичном ЖК "Лефортово парк" попал на видео
В Москве затопило подземную парковку ЖК "Лефортово парк"
В столичном ЖК "Лефортово Парк" прорвало трубу, вода хлынула на подземную парковку и в помещение с кладовками. Как пишет SHOT, полностью заблокированы некоторые лестничные спуски.
Кадры потопа на подземной парковке ЖК "Лефортово парк". Видео © SHOT
На опубликованных кадрах видно, как рабочий пробирается, предположительно, к источнику утечки. При этом уровень воды постоянно поднимается.
Лайф рассказывал, как на чердаке знаменитого московского "дома на ножках" сорвало пожарный гидрант, что временно образовало в подъезде водопад. Всё длилось более часа, а коммунальщикам пришлось откачивать воду из лифтовой шахты.