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10 марта, 12:02

Жуткий потоп в столичном ЖК "Лефортово парк" попал на видео

В Москве затопило подземную парковку ЖК "Лефортово парк"

В столичном ЖК "Лефортово Парк" прорвало трубу, вода хлынула на подземную парковку и в помещение с кладовками. Как пишет SHOT, полностью заблокированы некоторые лестничные спуски.

Кадры потопа на подземной парковке ЖК "Лефортово парк". Видео © SHOT

На опубликованных кадрах видно, как рабочий пробирается, предположительно, к источнику утечки. При этом уровень воды постоянно поднимается.

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Лайф рассказывал, как на чердаке знаменитого московского "дома на ножках" сорвало пожарный гидрант, что временно образовало в подъезде водопад. Всё длилось более часа, а коммунальщикам пришлось откачивать воду из лифтовой шахты.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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