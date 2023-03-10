Жуткий потоп в столичном ЖК "Лефортово парк" попал на видео

В столичном ЖК "Лефортово Парк" прорвало трубу, вода хлынула на подземную парковку и в помещение с кладовками. Как пишет SHOT, полностью заблокированы некоторые лестничные спуски.

Кадры потопа на подземной парковке ЖК "Лефортово парк". Видео © SHOT

На опубликованных кадрах видно, как рабочий пробирается, предположительно, к источнику утечки. При этом уровень воды постоянно поднимается.