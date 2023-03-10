Политолог заявил о смене антироссийской риторики Запада на переговорную

Заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о готовности говорить с российским лидером Владимиром Путиным связано с новым витком глобального политического сезона, который несёт изменение общей антироссийской тональности Запада на переговорную. Политолог Александр Асафов напомнил, что ранее подобную риторику уже продвигали в Китае и Франции.

"Эту историю перезапустил китайский план на 12 пунктов, который представили не так давно. Позавчера буквально на эту тему начал высказываться Эмманюэль Макрон, который недавно ещё говорил о том, что это невозможно. Сегодня мы видим весьма парадоксального спикера [Ниинистё], который тоже на эту тему что-то говорит. Почему на эту тему говорит? Потому что, учитывая позицию Эрдогана, у которого через небольшое время выборы и который тоже находится в такой для себя сложной ситуации, у Финляндии есть шанс проскочить в НАТО", — пояснил он Лайфу.

Также в пользу начала нового политического сезона играет попытка свалить на украинского олигарха Игоря Коломойского подрыв "Северных потоков", считает эксперт. Сам "сезон" связан с очередным электоральным циклом в США, из-за чего все корректируют свои позиции.

О том же, по словам Асафова, говорят и недавние высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана про заинтересованность в поддержании связей с РФ, а также слова президента Сербии Александра Вучича о том, что между Белградом и Москвой должны быть корректные отношения.

"Поэтому мы с вами наблюдаем вот такое обновление политического сезона, которое выражается в коррекции позиций. Конечно, с оглядкой на Соединённые Штаты и Китай", — заключил собеседник.