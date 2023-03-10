Россиянин вернулся на родину после 9 лет тюрьмы по делу о событиях в Литве 13 января 1991 года
МИД РФ: Незаконно осуждённый в Литве россиянин Юрий Мель вернулся в Россию
Россиянин Юрий Мель, которого незаконно осудили в Литве по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, наконец вернулся на родину, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"10 марта из литовской тюрьмы освобождён и вернулся в РФ наш гражданин, полковник в отставке Юрий Мель. Как известно, он был незаконно осуждён в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года", — отмечается на сайте МИД РФ.
Захарова отметила, что судебный процесс был проведён с многочисленными нарушениями общепринятых международных норм, были нарушены основополагающие принципы правосудия, в результате чего Мель провёл в литовских тюрьмах девять лет.
В январе 1991 года Юрий Мель участвовал в охране общественного порядка возле Вильнюсского телецентра, где проходили стихийные массовые акции за выход из СССР. Танк под командованием Меля выполнил несколько выстрелов в воздух, не причинив никому вреда. Однако Меля в 2014 году арестовали, а в 2019-м приговорили к семи годам тюрьмы. А в конце марта 2021 года Апелляционный суд Литвы объявил о продлении срока лишения свободы Мелю.
Ранее Лайф рассказывал о предателе из Москвы, который подставил "Альфу" в Литве. Как отметил ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков, литовские националисты и стоявшие за ними сотрудники крупнейших западных спецслужб в начале 1991 года заранее узнали, что в Вильнюс приедут советские спецподразделения, в том числе группа "Альфа".
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