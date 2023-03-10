В московской школе несколько детей отравились водой, в которую кто-то подлил антисептик

В московской школе несколько детей отравились антисептиком в кулере с водой. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл в школе "Покровский квартал" в центре столицы. В настоящее время детей госпитализируют, об их состоянии пока ничего не известно. Кто подлил антисептик в кулер, выясняется.