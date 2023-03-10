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10 марта, 12:17

В московской школе несколько детей отравились водой, в которую кто-то подлил антисептик

SHOT: В Москве несколько школьников отравились антисептиком в кулере с водой

В московской школе несколько детей отравились антисептиком в кулере с водой. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл в школе "Покровский квартал" в центре столицы. В настоящее время детей госпитализируют, об их состоянии пока ничего не известно. Кто подлил антисептик в кулер, выясняется.

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Ранее Лайф писал об инциденте в другой московской школе. Там десятиклассник попал в реанимацию после драки со сверстником. Правоохранительные органы проводят проверку.

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Shutterstock

Никита Никонов
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