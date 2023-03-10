Причиной кровавой драки в московской школе стал спор из-за подарков на 8 Марта

Десятиклассники устроили драку в школе на востоке Москвы из-за подарков девочкам на 8 Марта. Как пишет телеграм-канал SHOT, вместо обсуждения двое парней устроили перепалку в общем чате, которая затем переросла в рукоприкладство.

По данным телеграм-канала, 16-летние одноклассники конфликтовали около трёх лет. Пострадавший подросток делал сверстнику замечания за то, что тот постоянно мешает на уроках, а тот его за это толкал в коридорах. Позже стычки перешли в онлайн: школьники ругались в общих чатах.

Последней каплей стала перепалка в чате, созданном к 8 Марта для обсуждения подарков девочкам. Подросток, который позже и избил оппонента, пригрозил ему в этом чате дать леща, снять на видео, а потом разослать по сетям. В итоге на перемене старшеклассник реализовал свою угрозу и избил парня на глазах у учителей истории и английского.