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10 марта, 12:53

Причиной кровавой драки в московской школе стал спор из-за подарков на 8 Марта

SHOT: Десятиклассники устроили драку в школе на востоке Москвы после ссоры в чате

Десятиклассники устроили драку в школе на востоке Москвы из-за подарков девочкам на 8 Марта. Как пишет телеграм-канал SHOT, вместо обсуждения двое парней устроили перепалку в общем чате, которая затем переросла в рукоприкладство.

По данным телеграм-канала, 16-летние одноклассники конфликтовали около трёх лет. Пострадавший подросток делал сверстнику замечания за то, что тот постоянно мешает на уроках, а тот его за это толкал в коридорах. Позже стычки перешли в онлайн: школьники ругались в общих чатах.

Последней каплей стала перепалка в чате, созданном к 8 Марта для обсуждения подарков девочкам. Подросток, который позже и избил оппонента, пригрозил ему в этом чате дать леща, снять на видео, а потом разослать по сетям. В итоге на перемене старшеклассник реализовал свою угрозу и избил парня на глазах у учителей истории и английского.

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Напомним, десятиклассник попал в реанимацию после жёсткой потасовки со сверстником в школе на востоке Москвы. По данным Лайфа, подросток, получивший удар по лицу, госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и вдавленным переломом лобной кости. Сейчас его готовят к операции. По факту драки прокуратура начала проверку.

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Александра Вишнякова
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