Офис Зеленского объявил сроки и направления контрнаступления ВСУ
Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ ожидается через два месяца
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что армия Незалежной может пойти в контрнаступление уже весной.
По его словам, сейчас командование ВСУ сосредоточено на контрнаступлении, которое состоится примерно через два месяца. В связи с этим, как логично подвёл Подоляк, Киеву необходимы дополнительные вооружения от западных партнёров.
"Мы должны увеличить поставки тяжёлых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет большой дальности", — сказал советник главы офиса Зеленского в интервью итальянской газете La Stampa.
Говоря о том, на каком направлении ВСУ планируют наступать, он отметил, что Россия действует на направлениях Бахмута (российское название Артёмовск), Угледара, Красного Лимана и Соледара.
Ранее Лайф писал, что возможное наступление Киева может обернуться полнейшим крахом. Как заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, если украинская армия сунется, то получит сполна. Он не исключил, что это может стать концом режима украинского президента Владимира Зеленского.
Getty Images / Spencer Platt