Офис Зеленского объявил сроки и направления контрнаступления ВСУ

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что армия Незалежной может пойти в контрнаступление уже весной.

По его словам, сейчас командование ВСУ сосредоточено на контрнаступлении, которое состоится примерно через два месяца. В связи с этим, как логично подвёл Подоляк, Киеву необходимы дополнительные вооружения от западных партнёров.

"Мы должны увеличить поставки тяжёлых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет большой дальности", — сказал советник главы офиса Зеленского в интервью итальянской газете La Stampa.

Говоря о том, на каком направлении ВСУ планируют наступать, он отметил, что Россия действует на направлениях Бахмута (российское название Артёмовск), Угледара, Красного Лимана и Соледара.