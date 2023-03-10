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Опубликовано 10 марта 2023, 13:16
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Офис Зеленского объявил сроки и направления контрнаступления ВСУ

Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ ожидается через два месяца

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что армия Незалежной может пойти в контрнаступление уже весной.

По его словам, сейчас командование ВСУ сосредоточено на контрнаступлении, которое состоится примерно через два месяца. В связи с этим, как логично подвёл Подоляк, Киеву необходимы дополнительные вооружения от западных партнёров.

"Мы должны увеличить поставки тяжёлых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет большой дальности", — сказал советник главы офиса Зеленского в интервью итальянской газете La Stampa.

Говоря о том, на каком направлении ВСУ планируют наступать, он отметил, что Россия действует на направлениях Бахмута (российское название Артёмовск), Угледара, Красного Лимана и Соледара.

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Ранее Лайф писал, что возможное наступление Киева может обернуться полнейшим крахом. Как заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, если украинская армия сунется, то получит сполна. Он не исключил, что это может стать концом режима украинского президента Владимира Зеленского.

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Getty Images / Spencer Platt

Николь Вербер
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