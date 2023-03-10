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10 марта, 13:22

Артиллерия ВСУ обстреляла брянский посёлок Белевица

Губернатор Богомаз сообщил об артобстреле ВСУ посёлка Белевица Брянской области

Украинские военные обстреляли брянский посёлок Белевица Погарского района. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.

"Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел посёлка Белевица Погарского района. Пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет", — написал он в телеграм-канале.

Днём ранее ВСУ обстреляли деревню Раковка Климовского района Брянской области. В результате попадания снаряда повреждён жилой дом и хозяйственная постройка, пострадавших нет.

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Getty Images / Pierre Crom

Оксана Попова
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