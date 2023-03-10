Артиллерия ВСУ обстреляла брянский посёлок Белевица

Украинские военные обстреляли брянский посёлок Белевица Погарского района. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.

"Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел посёлка Белевица Погарского района. Пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет", — написал он в телеграм-канале.