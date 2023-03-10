Артиллерия ВСУ обстреляла брянский посёлок Белевица
Губернатор Богомаз сообщил об артобстреле ВСУ посёлка Белевица Брянской области
Украинские военные обстреляли брянский посёлок Белевица Погарского района. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.
"Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел посёлка Белевица Погарского района. Пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет", — написал он в телеграм-канале.
Днём ранее ВСУ обстреляли деревню Раковка Климовского района Брянской области. В результате попадания снаряда повреждён жилой дом и хозяйственная постройка, пострадавших нет.
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