Политолог: Новый срок Си Цзиньпина отметится участием Китая в обсуждении конфликта на Украине

Изменения политики Китая в новый срок Си Цзиньпина в качестве председателя можно проследить уже сейчас, считает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Евгения Войко. По её словам, Пекин стремится преодолеть последствия пандемии ковида и введённых из-за неё ограничений, некоторые из которых до сих пор действуют и влияют на международную торговлю и коммуникацию. Также КНР старается более активно участвовать в глобальных процессах.

"Это связано с текущим обострением отношений между Россией и Западом, со специальной военной операцией России на Украине, и, как подтверждение моих слов, это тот самый мирный план, предложенный китайской стороной... Можно судить о намерениях Китая не оставаться в стороне от текущего глобального конфликта условно по линии запад и не запад и встраиваться в текущую повестку, не быть просто наблюдателем", — пояснила она Лайфу.

Причём Пекин лишь "пробросил" этот план, добавила политолог. Некоторое время он будет обсуждаться, после чего последует большая активность, выражающаяся, к примеру, в челночной дипломатии или участии в международном обсуждении конфликта.

Также КНР будет развивать свою региональную политику — ту самую "концепцию стран единой судьбы", предложенную Си Цзиньпином ещё в ходе своего первого срока. Она предполагает более активное вовлечение государств – соседей Китая в его сферу внешнеполитических интересов. В том числе, по словам специалиста, речь идёт о постсоветском пространстве Центральной Азии.

"Сейчас об этом говорится не столь громко, как на первых порах, но тем не менее Китай тоже по-прежнему довольно активно присутствует в Центральной Азии, наращивает там своё экономическое присутствие. Несомненно, я думаю, что следующая пятилетка Си Цзиньпина также будет обозначена и растущей активностью Китая на постсоветском пространстве, в частности в Центральной Азии", — добавила Войко.

Причём интерес к Китаю растёт и со стороны нетипичных для него партнёров вроде Белоруссии, о чём говорит недавний визит в Пекин президента страны Александра Лукашенко. То же, по словам политолога, касается и Ирана.