Психолог объяснила, как без слёз и истерик приучить малыша заправлять свою кровать

"Конечно, нужна определённая подготовка. Сначала ребёнок застилает кровать совместно с мамой или папой, а затем уже научается делать это сам. Поэтому очень важно поддерживать стремление ребёнка к самостоятельности и не отвергать его помощь. Понятно, что родители могут справиться быстрее и заправят кровать гораздо аккуратнее, однако, отказывая ребёнку в его инициативе, родители также подавляют и его мотивацию", — пояснила она.