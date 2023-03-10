Психолог объяснила, как без слёз и истерик приучить малыша заправлять свою кровать
Психолог Токарчук рассказала, что ребёнок может сам застилать кровать с 6 лет
Ребёнок в возрасте шести-семи лет способен сам застилать кровать после сна. Об этом "Газете.ru" рассказала психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук.
"Конечно, нужна определённая подготовка. Сначала ребёнок застилает кровать совместно с мамой или папой, а затем уже научается делать это сам. Поэтому очень важно поддерживать стремление ребёнка к самостоятельности и не отвергать его помощь. Понятно, что родители могут справиться быстрее и заправят кровать гораздо аккуратнее, однако, отказывая ребёнку в его инициативе, родители также подавляют и его мотивацию", — пояснила она.
Психолог добавила, что не следует чрезмерно критиковать неаккуратно убранную постель, лучше найти плюсы. Например, похвалить, что малыш справился с задачей успешнее или быстрее, чем накануне. Также важно сделать ритуал ежедневным привычным мероприятием, как умывание по утрам и чистка зубов.
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