Среди пострадавших в результате стрельбы в молитвенном доме организации "Свидетели Иеговы"* в Гамбурге оказалась украинка. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Незалежной Олег Николенко.

"Вследствие стрельбы в молитвенном доме Гамбурга ранения получила украинка. Сейчас ей оказывается необходимая медпомощь, её жизни ничто не угрожает", — рассказал глава МИД журналистам.

Генконсульство Незалежной в Гамбурге поддерживает связь с родственниками пострадавшей гражданки и немецкими правоохранителями. Дипломаты намерены в ближайшее время навестить соотечественницу в больнице.