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10 марта, 13:40

Украинка ранена в результате стрельбы в доме "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге

<p>Дом "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге. Обложка © Twitter / kwaeseberg</p>

Дом "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге. Обложка © Twitter / kwaeseberg

Среди пострадавших в результате стрельбы в молитвенном доме организации "Свидетели Иеговы"* в Гамбурге оказалась украинка. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Незалежной Олег Николенко.

"Вследствие стрельбы в молитвенном доме Гамбурга ранения получила украинка. Сейчас ей оказывается необходимая медпомощь, её жизни ничто не угрожает", — рассказал глава МИД журналистам.

Генконсульство Незалежной в Гамбурге поддерживает связь с родственниками пострадавшей гражданки и немецкими правоохранителями. Дипломаты намерены в ближайшее время навестить соотечественницу в больнице.

Найдено тело убийцы, расстрелявшего сектантов в Гамбурге

Найдено тело убийцы, расстрелявшего сектантов в Гамбурге

Напомним, стрельбу по посетителям центра "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге открыл бывший член секты вечером 9 марта. В результате атаки убито семь человек, ранено 24.

* Религиозная организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

Андрей Бражников
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