Украинка ранена в результате стрельбы в доме "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге
Дом "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге. Обложка © Twitter / kwaeseberg
Среди пострадавших в результате стрельбы в молитвенном доме организации "Свидетели Иеговы"* в Гамбурге оказалась украинка. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Незалежной Олег Николенко.
"Вследствие стрельбы в молитвенном доме Гамбурга ранения получила украинка. Сейчас ей оказывается необходимая медпомощь, её жизни ничто не угрожает", — рассказал глава МИД журналистам.
Генконсульство Незалежной в Гамбурге поддерживает связь с родственниками пострадавшей гражданки и немецкими правоохранителями. Дипломаты намерены в ближайшее время навестить соотечественницу в больнице.
Напомним, стрельбу по посетителям центра "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге открыл бывший член секты вечером 9 марта. В результате атаки убито семь человек, ранено 24.
* Религиозная организация признана экстремистской и запрещена на территории России.