Виновниками массового отравления в школе в Москве могли стать неудачно пошутившие пятиклассники

Антисептик в кулер с питьевой водой в столичной школе "Покровский квартал" могли налить три хулигана-пятиклассника. Как пишет телеграм-канал SHOT, один из них уже признался в содеянном и раскаялся.

Виновниками отравления в школе в Москве могли стать пятиклашки. Видео © t.me / SHOT

Как рассказал один из учеников, "какой-то неумный человек" налил в кулер антисептик, после чего в школу приехали четыре машины скорой помощи. Его слова подтвердил и школьник постарше, который уличил в неудачной шутке пятиклассников.

"Я пил воду из этого кулера, и на вкус это была обычная вода. Я пил её после первого урока. Плохо себя почувствовал после второго, когда кулер вынесли. Из пятого "С" там дети <…> антисептик в кулер подлили, и все стали из него пить", — рассказал ученик.

По словам подростка, некоторым стало лучше после приёма активированного угля, других, кому было очень плохо, забрали в больницу. Известно, что один школьник признался в содеянном, его друзья пока отпираются. После инцидента все кулеры из школы изъяли: теперь их предстоит проверить на наличие посторонних веществ.