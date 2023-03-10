Беспилотник сбит над рязанским СИЗО
В Рязани перехватили коптер, который вёз мобильники заключённым в СИЗО
В Рязани над СИЗО поймали квадрокоптер с мобильниками. Фото © УФСИН России по Рязанской области
Неизвестные попытались доставить мобильные телефоны заключённым в СИЗО в Рязани с помощью коптера, устройство удалось сбить. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФСИН РФ.
"Сотрудники оперативного отдела СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области перехватили летевший над учреждением квадрокоптер, с помощью которого неизвестные пытались передать осуждённым средства мобильной связи", — отмечается в публикации.
Беспилотник был запущен из окна дома, расположенного напротив СИЗО. Он нёс на себе посылку с тремя сотовыми телефонами, зарядными устройствами, наушниками и сим-картой. Оперативники уже выяснили, кому предназначался "подарок". Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что на Aliexpress ограничили продажу дронов для клиентов из России. Так, уже заблокированы коптеры компаний DJI и Autel. При этом в онлайн-магазине остались карточки товаров, но при нажатии на них пользователь видит ошибку и надпись "Такой страницы нет".