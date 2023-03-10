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10 марта, 14:20

Беспилотник сбит над рязанским СИЗО

В Рязани перехватили коптер, который вёз мобильники заключённым в СИЗО

<p>В Рязани над СИЗО поймали квадрокоптер с мобильниками. Фото © <a href="https://62.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=673523" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УФСИН России по Рязанской области</a></p>

В Рязани над СИЗО поймали квадрокоптер с мобильниками. Фото © УФСИН России по Рязанской области

Неизвестные попытались доставить мобильные телефоны заключённым в СИЗО в Рязани с помощью коптера, устройство удалось сбить. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФСИН РФ.

"Сотрудники оперативного отдела СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области перехватили летевший над учреждением квадрокоптер, с помощью которого неизвестные пытались передать осуждённым средства мобильной связи", отмечается в публикации.

Беспилотник был запущен из окна дома, расположенного напротив СИЗО. Он нёс на себе посылку с тремя сотовыми телефонами, зарядными устройствами, наушниками и сим-картой. Оперативники уже выяснили, кому предназначался "подарок". Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.

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Ранее сообщалось, что на Aliexpress ограничили продажу дронов для клиентов из России. Так, уже заблокированы коптеры компаний DJI и Autel. При этом в онлайн-магазине остались карточки товаров, но при нажатии на них пользователь видит ошибку и надпись "Такой страницы нет".

Татьяна Миссуми
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