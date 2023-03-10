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10 марта, 14:17

Януковича собрались заочно судить на Украине за подстрекательство к дезертирству

Бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-начальника его охраны собрались заочно судить в Киеве за подстрекательство к дезертирству сотрудников Управления госохраны и незаконную переправку людей через границу. Об этом сообщила Генпрокуратура Незалежной.

"Принятие судом этого решения позволяет провести судебное разбирательство и принять окончательное решение по предъявленному обвинению без участия обвиняемых", — говорится в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.

Согласно версии киевских следователей, 23 февраля 2014 года Янукович вместе с бывшим начальником своей службы безопасности переправил на территорию России на вертолётах не менее 20 человек. В тот же день в воинской части Черноморского флота РФ в Казачьей бухте экс-президент Украины "подстрекал к дезертирству" военнослужащих Управления госохраны Незалежной, выполнявших задачи по его непосредственной охране.

Януковичу сообщили о новом обвинении — в подстрекательстве к дезертирству

Януковичу сообщили о новом обвинении — в подстрекательстве к дезертирству

Напомним, в январе 2019 года суд Киева признал Януковича виновным в госизмене, а в начале мая 2020 года заочно арестовал экс-президента по делу об узурпации власти. Позже Верховный суд Украины оставил без изменений приговор Януковичу по делу о госизмене.

Обложка ©

ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Андрей Бражников
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