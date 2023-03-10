Януковича собрались заочно судить на Украине за подстрекательство к дезертирству
Бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-начальника его охраны собрались заочно судить в Киеве за подстрекательство к дезертирству сотрудников Управления госохраны и незаконную переправку людей через границу. Об этом сообщила Генпрокуратура Незалежной.
"Принятие судом этого решения позволяет провести судебное разбирательство и принять окончательное решение по предъявленному обвинению без участия обвиняемых", — говорится в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.
Согласно версии киевских следователей, 23 февраля 2014 года Янукович вместе с бывшим начальником своей службы безопасности переправил на территорию России на вертолётах не менее 20 человек. В тот же день в воинской части Черноморского флота РФ в Казачьей бухте экс-президент Украины "подстрекал к дезертирству" военнослужащих Управления госохраны Незалежной, выполнявших задачи по его непосредственной охране.
Напомним, в январе 2019 года суд Киева признал Януковича виновным в госизмене, а в начале мая 2020 года заочно арестовал экс-президента по делу об узурпации власти. Позже Верховный суд Украины оставил без изменений приговор Януковичу по делу о госизмене.
ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный