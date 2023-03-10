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10 марта, 14:56

Посольство России в Турции выясняет причины проблем с торговыми операциями

Причина остановки транзита некоторых товаров, направляющихся в Россию через Турцию, устанавливается. Как рассказали РБК в пресс-службе посольства в Анкаре, Москва надеется на разрешение данной ситуации.

"В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплёки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний", — сказали в дипмиссии.

В Стамбуле загорелось рыболовецкое судно под российским флагом

В Стамбуле загорелось рыболовецкое судно под российским флагом

Напомним, днём ранее радиостанция "Коммерсант FM" сообщила, что таможня Турции остановила транзит санкционных грузов в Россию. По словам генерального директора компании "Оптималог" Георгия Властопуло, таможня Турции вчера и сегодня не даёт добро на отправление в РФ всех товаров нетурецкого производства. Причины внезапного отказа не называются.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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