Посольство России в Турции выясняет причины проблем с торговыми операциями

Причина остановки транзита некоторых товаров, направляющихся в Россию через Турцию, устанавливается. Как рассказали РБК в пресс-службе посольства в Анкаре, Москва надеется на разрешение данной ситуации.

"В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплёки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний", — сказали в дипмиссии.