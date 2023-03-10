Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 15:05

Приставы объяснили, что делать, если у вас появился двойник с задолженностью

ФССП: При появлении двойника с долгами нужно подать заявление об ошибочной идентификации

Иногда случается такая неприятная ситуация, когда у гражданина появляется двойник, имеющий задолженности по исполнительным производствам. Что делать в таком случае, рассказали "Вести Подмосковья" со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

В первую очередь необходимо узнать, в каком именно структурном подразделении возбуждено исполнительное производство, а также выяснить фамилию, имя, отчество и телефон возбудившего его судебного пристава. Получить эту информацию можно на сайте главного управления, воспользовавшись сервисом "Банк данных исполнительных производств". Затем гражданину нужно обратиться к приставу с заявлением об ошибочной идентификации, при этом необходима копия паспорта, СНИЛС и ИНН.

Жильцы стали переплачивать за услуги ЖКХ: Кому и за что должны вернуть деньги

Жильцы стали переплачивать за услуги ЖКХ: Кому и за что должны вернуть деньги

Получив документы, сотрудник незамедлительно отменит все наложенные ранее аресты и ограничения на имущество и права, а также примет меры по возврату средств, если прежде произошло их ошибочное списание.

Ранее Лайф рассказывал, что на Урале мужчина семь лет не получает пенсию из-за одной буквы в паспорте. Дело в том, что его отчество в документе написано неверно.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Никонов
  • Новости
  • Личные финансы
  • Общество
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров