На Урале мужчина семь лет не получает пенсию из-за одной буквы в паспорте

67-летний житель Свердловской области Раян Ганиев в течение семи лет не может добиться назначения пенсии из-за ошибки в паспорте. В его отчестве — Дабигович — вместо буквы "Г" написали "К". Об этом пишет Ura.ru.

Сейчас Ганиев живёт в приюте, куда он попал в феврале. У мужчины пять судимостей, и, пока он находился в местах лишения свободы, его дом в родном селе Усть-Бугалыш разрушился, а односельчане разобрали его на доски. Жена Раяна умерла, связь с детьми потеряна. Во время отбывания последнего срока сотрудники колонии позаботились о том, чтобы осуждённый, выйдя на свободу, не остался без крыши над головой. Из оперативной части созвонились с поселковым советом, купили Ганиеву билет — так он и оказался в приюте. По словам хозяина соцучреждения Эдуарда Чарова, Ганиев не может получить пенсию уже семь лет.

"Раян мне рассказал, что последние семь лет его футболят с пенсией: говорят, что стажа нет и баллов тоже. Он и сам подавал заявление, и в колонии начальство этот вопрос пыталось решить, но ответ был один: не положено! Хотя Ганиев трудился механизатором в совхозах, да и за решёткой не тунеядствовал. Пришлось мне его пенсией заняться", — сказал Чаров.

Ошибка, из-за которой Ганиев, вероятно, лишился пенсии, была обнаружена во время походов в Пенсионный фонд Красноуфимска и местный загс. Настоящее отчество мужчины Дабигович, но в последнем паспорте, который ему выдали в 2010 году, было указано другое — Дабикович. По словам Раяна, тогда он не придал этому большого значения и не подумал, что из-за одной буквы может лишиться пенсии.

"Нам и в Пенсионном фонде, и в загсе объяснили, что вся проблема в этой букве. Сейчас снова подали документы, ждём. Говорят, мало шансов доказать, что это один и тот же человек. Если снова откажут, надо обращаться в суд, хотя на юриста нет денег. А ведь человек даже при самой минимальной пенсии за семь лет мог получить миллион рублей. Кто ему теперь вернёт эти деньги?" — говорит хозяин приюта.

В отделении Социального фонда РФ по Свердловской области рассказали журналистам, что семь лет назад Ганиев обращался в Управление Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле с заявлением о назначении страховой пенсии по старости, однако трудовую книжку не представил. Страховой стаж мужчины составил четыре года 11 месяцев и один день, а величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) — 4,127. Условия для назначения страховой пенсии по старости не были соблюдены и в назначении пенсии было отказано, сообщили в соцфонде. Также в фонде рассказали, что в документах, представленных для подтверждения периодов ухода за детьми, имя и отчество отца указано уже как Роян Дабидович.

"Это не совпадает с именем и отчеством в паспорте гражданина — Раян Дабикович. В случае расхождения сведений об имени и отчестве гражданина вопрос принадлежности документов может быть решён в судебном порядке", — сказали в социальном фонде.