Агент Миранчука объяснил ситуацию с его выкупом в "Торино"

"Алексей стабильно играет, получает игровое время, всё в порядке. Есть условия договора по переходу: может быть один сценарий или противоположный. Когда будет принято однозначное решение, будут общаться с представителями, пока этого нет. Если с нами не общаются, значит, идёт обсуждение между клубами, что скорее всего", — приводит его слова издание "Спорт-Экспресс".