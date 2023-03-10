Агент Миранчука объяснил ситуацию с его выкупом в "Торино"
Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы Алексея Миранчука (полузащитника футбольного клуба "Торино"), назвал условия его выкупа из "Аталанты".
"Алексей стабильно играет, получает игровое время, всё в порядке. Есть условия договора по переходу: может быть один сценарий или противоположный. Когда будет принято однозначное решение, будут общаться с представителями, пока этого нет. Если с нами не общаются, значит, идёт обсуждение между клубами, что скорее всего", — приводит его слова издание "Спорт-Экспресс".
Он напомнил о сроке аренды в один спортивный сезон, добавив, что Миранчук исполняет свои обязанности, находится на добром счету и имеет хорошие отношения с тренером. По словам агента, всё зависит от позиции двух клубов — "Торино" и "Аталанты".
"Есть условия, при которых включается опция выкупа. Если это произойдёт, значит, произойдёт", — уточнил Шпинёв.
Напомним, главный тренер "Торино" Иван Юрич попросил выкупить у "Аталанты" права на российского полузащитника Алексея Миранчука. По его мнению, хавбек является твёрдым игроком стартового состава.
Getty Images / Nicolò Campo