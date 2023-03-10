В России заблокировали музыкальный сервис Last.fm
Роскомнадзор ограничил доступ к американскому музыкальному сервису Last.fm из-за неудаления фейков
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального онлайн-сервиса Last.fm за распространение недостоверной информации и фейков о ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"С января 2023 года Роскомнадзор трижды направлял в адрес американского музыкального сервиса Last.fm требование о необходимости удаления выявленных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооружённые силы Российской Федерации", — цитирует Роскомнадзор РИА "Новости".
В ведомстве добавили, что администрация сервиса проигнорировала требования и не удалила запрещённых материалов, в результате чего доступ к сайту и мобильным приложениям Last.fm был ограничен.
Last.fm — музыкальный сервис, подбирающий для пользователя музыку, исходя из его предпочтений. Он был запущен в 2002 году.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор готов обсудить полную блокировку стриминговой платформы Twitch в России. Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев напомнил, что в 2022 и 2023 году этот сервис привлекли к административной ответственности на общую сумму порядка 21 миллиона рублей за неудаление противоправного контента.
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