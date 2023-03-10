В России заблокировали музыкальный сервис Last.fm

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального онлайн-сервиса Last.fm за распространение недостоверной информации и фейков о ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С января 2023 года Роскомнадзор трижды направлял в адрес американского музыкального сервиса Last.fm требование о необходимости удаления выявленных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооружённые силы Российской Федерации", — цитирует Роскомнадзор РИА "Новости".

В ведомстве добавили, что администрация сервиса проигнорировала требования и не удалила запрещённых материалов, в результате чего доступ к сайту и мобильным приложениям Last.fm был ограничен.

Last.fm — музыкальный сервис, подбирающий для пользователя музыку, исходя из его предпочтений. Он был запущен в 2002 году.