Экс-тренер "Арсенала" спрогнозировал возвращение россиян на международные турниры

"Нас тоже когда-то отстраняли... В ФИФА и УЕФА врут, заявляя, что спорт вне политики. Потому что отстранение России — это и есть политика. Европа уничтожала Югославию, мою родину. Это тоже была политика. Поэтому не верьте тому, что они говорят. Россия обязательно вернётся и будет побеждать!" — сказал он в беседе со "Спорт-Экспрессом".