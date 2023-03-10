Экс-тренер "Арсенала" спрогнозировал возвращение россиян на международные турниры
Божович верит, что Россия вернётся в международные чемпионаты по футболу и будет побеждать
Бывший тренер "Локомотива", "Ростова" и "Арсенала" Миодраг Божович заявил, что отстранение сборной России от международных соревнований — это политика, а Европа врёт, утверждая обратное.
"Нас тоже когда-то отстраняли... В ФИФА и УЕФА врут, заявляя, что спорт вне политики. Потому что отстранение России — это и есть политика. Европа уничтожала Югославию, мою родину. Это тоже была политика. Поэтому не верьте тому, что они говорят. Россия обязательно вернётся и будет побеждать!" — сказал он в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Напомним, 28 февраля 2022 года МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. 9 мая этого года Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о возможности проведения товарищеского матча Россия – Ирак в Санкт-Петербурге 26 марта. Также состоится игра с командой Ирана.
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