Лукашенко призвал 250 офицеров запаса на военную службу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О призыве офицеров запаса на военную службу". Об этом проинформировала в пятницу пресс-служба главы республики.

В документе речь идёт о призыве в ВС "до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет", которые прошли обучение по соответствующим программам, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас. Ещё 20 офицеров из запаса призываются в органы пограничной службы.

Агентству БелТа в пресс-службе Лукашенко пояснили, что мероприятия, предусмотренные указом, проводятся ежегодно на плановой основе.

"Реализация данного указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва", — сообщили журналистам.