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10 марта, 15:13

Лукашенко призвал 250 офицеров запаса на военную службу

Президент Белоруссии Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О призыве офицеров запаса на военную службу". Об этом проинформировала в пятницу пресс-служба главы республики.

В документе речь идёт о призыве в ВС "до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет", которые прошли обучение по соответствующим программам, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас. Ещё 20 офицеров из запаса призываются в органы пограничной службы.

Агентству БелТа в пресс-службе Лукашенко пояснили, что мероприятия, предусмотренные указом, проводятся ежегодно на плановой основе.

"Реализация данного указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва", — сообщили журналистам.

"Без гвалта, без шума": Лукашенко распорядился проверить пребывающих в запасе военнообязанных

"Без гвалта, без шума": Лукашенко распорядился проверить пребывающих в запасе военнообязанных

Ранее Лайф писал, что Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену для должностных лиц и военных. На данный момент Белоруссия является единственным европейским государством, в котором применяется смертная казнь через расстрел.

Обложка ©

Пресс-служба президента Белоруссии

Марина Калегина
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