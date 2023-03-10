Лукашенко призвал 250 офицеров запаса на военную службу
Президент Белоруссии Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О призыве офицеров запаса на военную службу". Об этом проинформировала в пятницу пресс-служба главы республики.
В документе речь идёт о призыве в ВС "до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет", которые прошли обучение по соответствующим программам, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас. Ещё 20 офицеров из запаса призываются в органы пограничной службы.
Агентству БелТа в пресс-службе Лукашенко пояснили, что мероприятия, предусмотренные указом, проводятся ежегодно на плановой основе.
"Реализация данного указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва", — сообщили журналистам.
Ранее Лайф писал, что Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену для должностных лиц и военных. На данный момент Белоруссия является единственным европейским государством, в котором применяется смертная казнь через расстрел.