Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 15:27

Курс евро превысил 81 рубль впервые с 22 апреля 2022 года

Курс евро на Мосбирже превысил 81 рубль впервые с 22 апреля прошлого года, следует из данных торгов.

Так, на 18:01 по Москве валюта прибавила 0,96% к стоимости, составив 81,02 рубля. На 18:05 — замедлила рост на значении в 80,99 рубля.

"Надо готовиться к сюрпризам": Аналитик заявил о начале передела финансового мира

"Надо готовиться к сюрпризам": Аналитик заявил о начале передела финансового мира

А ранее крупнейшая криптобиржа Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис. Решение было принято после утверждения десятого пакета санкций Евросоюза.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Константинов
  • Новости
  • Валюта
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров