Курс евро превысил 81 рубль впервые с 22 апреля 2022 года

Курс евро на Мосбирже превысил 81 рубль впервые с 22 апреля прошлого года, следует из данных торгов.

Так, на 18:01 по Москве валюта прибавила 0,96% к стоимости, составив 81,02 рубля. На 18:05 — замедлила рост на значении в 80,99 рубля.