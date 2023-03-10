Курс евро превысил 81 рубль впервые с 22 апреля 2022 года
Курс евро на Мосбирже превысил 81 рубль впервые с 22 апреля прошлого года, следует из данных торгов.
Так, на 18:01 по Москве валюта прибавила 0,96% к стоимости, составив 81,02 рубля. На 18:05 — замедлила рост на значении в 80,99 рубля.
А ранее крупнейшая криптобиржа Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис. Решение было принято после утверждения десятого пакета санкций Евросоюза.
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