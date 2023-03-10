Макрон обещал не дать украинскому конфликту распространиться на весь мир
Президент Франции Эмманюэль Макрон дал обещание предпринять всё возможное, чтобы украинский конфликт не превратился в глобальное противостояние. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
"С первого дня конфликта мы оказываем помощь Украине и её народу в гуманитарной, экономической и военной сферах. И мы сделаем всё, чтобы этот конфликт не распространился на весь мир", — подчеркнул Макрон.
Ранее президент США Джо Байден провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсудили оказание помощи Украине, а также "навязывание издержек" России за специальную военную операцию.
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