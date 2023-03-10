Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 15:32

Макрон обещал не дать украинскому конфликту распространиться на весь мир

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал обещание предпринять всё возможное, чтобы украинский конфликт не превратился в глобальное противостояние. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"С первого дня конфликта мы оказываем помощь Украине и её народу в гуманитарной, экономической и военной сферах. И мы сделаем всё, чтобы этот конфликт не распространился на весь мир", подчеркнул Макрон.

Президент митингующей Франции решил закончить тур по Африке пьянкой в клубе

Президент митингующей Франции решил закончить тур по Африке пьянкой в клубе

Ранее президент США Джо Байден провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсудили оказание помощи Украине, а также "навязывание издержек" России за специальную военную операцию.

Обложка ©

Getty Images / Kay Nietfeld

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров