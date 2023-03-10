Турецкий "Фенербахче" опроверг интерес к полузащитнику "Зенита" Далеру Кузяеву

В турецком футбольном клубе "Фенербахче" опровергли информацию СМИ об интересе к полузащитнику "Зенита" и сборной России Далеру Кузяеву. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Член совета директоров "Фенербахче" Салахаттин Баки в разговоре с изданием признался, что впервые слышит об этом.

"Интерес к Кузяеву? Никогда не слышал об этом прежде. Мы не заинтересованы", — сказал Баки.

Кузяеву 30 лет, он выступает за петербургский клуб с 2017 года.