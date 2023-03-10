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10 марта, 15:46

Турецкий "Фенербахче" опроверг интерес к полузащитнику "Зенита" Далеру Кузяеву

В турецком футбольном клубе "Фенербахче" опровергли информацию СМИ об интересе к полузащитнику "Зенита" и сборной России Далеру Кузяеву. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Член совета директоров "Фенербахче" Салахаттин Баки в разговоре с изданием признался, что впервые слышит об этом.

"Интерес к Кузяеву? Никогда не слышал об этом прежде. Мы не заинтересованы", — сказал Баки.

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Кузяеву 30 лет, он выступает за петербургский клуб с 2017 года.

Ранее стало известно, что "Зенит" и "Фенербахче" проведут товарищеский благотворительный матч. Все полученные в ходе него средства будут направлены на помощь пострадавшим во время разрушительных землетрясений в Турции. Игра состоится 23 марта в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу". А накануне стало известно, что "Зенит" передал гуманитарную помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия.

Обложка ©

ТАСС / Валентина Певцова

Никита Никонов
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