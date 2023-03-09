"Зенит" передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясений в Турции

Футбольный клуб "Зенит" направил в Турцию гуманитарный груз для помощи пострадавшим от мощнейших землетрясений. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Поддержку в виде детских вещей, спортивной формы и продовольствия от российских футболистов получат в основном спортивные школы провинции Хатай и города Искендерун на юго-востоке страны.