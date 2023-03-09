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9 марта, 16:35

"Зенит" передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясений в Турции

Футбольный клуб "Зенит" направил в Турцию гуманитарный груз для помощи пострадавшим от мощнейших землетрясений. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Поддержку в виде детских вещей, спортивной формы и продовольствия от российских футболистов получат в основном спортивные школы провинции Хатай и города Искендерун на юго-востоке страны.

Ранее Лайф сообщал о том, что число погибших из-за череды мощных землетрясений в Турции превысило 46 тысяч человек.

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Мэра города Нурдагы задержали по делу обрушения зданий во время землетрясений

Напомним, первые мощные землетрясения произошли на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Власти страны сравнили мощность с взрывом 500 атомных бомб. После землетрясений выявили более 560 подозреваемых среди застройщиков и подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий.

Обложка ©

Getty Images / Burak Kara

Илья Суриков
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