Мэра города Нурдагы задержали по делу обрушения зданий во время землетрясений
В Турции правоохранители задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака, который проходит по делу массового обрушения зданий во время землетрясений 6 февраля на юге страны. Об этом сообщает газета Turkiye.
По данным издания, в суде принимают решение об аресте главы города. Он с 2004 года занимал должность президента кооператива малых промышленных площадок, в 2019 году стал мэром.
Ранее Лайф писал, что в Турции после разрушительных землетрясений выявили более 560 подозреваемых среди застройщиков и подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий.
Напомним, в Турции ночью 6 февраля произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Власти страны сравнили его мощность с взрывом 500 атомных бомб. А 20 февраля произошло новое сильное землетрясение на границе Сирии и Турции. Количество погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи.
ТАСС / AP / Khalil Hamra