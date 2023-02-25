Мэра города Нурдагы задержали по делу обрушения зданий во время землетрясений

В Турции правоохранители задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака, который проходит по делу массового обрушения зданий во время землетрясений 6 февраля на юге страны. Об этом сообщает газета Turkiye.

По данным издания, в суде принимают решение об аресте главы города. Он с 2004 года занимал должность президента кооператива малых промышленных площадок, в 2019 году стал мэром.