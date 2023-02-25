"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 13:34

Мэра города Нурдагы задержали по делу обрушения зданий во время землетрясений

В Турции правоохранители задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака, который проходит по делу массового обрушения зданий во время землетрясений 6 февраля на юге страны. Об этом сообщает газета Turkiye.

По данным издания, в суде принимают решение об аресте главы города. Он с 2004 года занимал должность президента кооператива малых промышленных площадок, в 2019 году стал мэром.

Мэр Стамбула Имамоглу заявил о сносе 300 домов, рискующих обрушиться "в любой момент"

Мэр Стамбула Имамоглу заявил о сносе 300 домов, рискующих обрушиться "в любой момент"

Ранее Лайф писал, что в Турции после разрушительных землетрясений выявили более 560 подозреваемых среди застройщиков и подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий.

Напомним, в Турции ночью 6 февраля произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Власти страны сравнили его мощность с взрывом 500 атомных бомб. А 20 февраля произошло новое сильное землетрясение на границе Сирии и Турции. Количество погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи.

Обложка ©

ТАСС / AP / Khalil Hamra

Илья Суриков
  • Новости
  • Землетрясение в Турции
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров