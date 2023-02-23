Мэр Стамбула Имамоглу заявил о сносе 300 домов, рискующих обрушиться "в любой момент"
Власти Стамбула начали сносить дома, которые были отнесены к наивысшей категории риска обрушения по итогам быстрого метода сканирования. Об этом заявил мэр города Экрем Имамоглу.
"Чтобы ускорить и поощрить этот процесс, мы предоставляем дополнительные 4,5 тыс. лир за квартиры в опасных зданиях. Приглашаю всех к серьёзному сотрудничеству в этом вопросе", — написал мэр в "Твиттере".
Всего в городе насчитали 318 зданий, которые могут моментально обрушиться в случае землетрясения. В них проживает десять тысяч человек. Ещё 1525 домов относятся к категориям высокого риска. По словам помощника генсекретаря Бугры Гёкче, владельцам квартир компенсируют стоимость аренды квартиры, а жителей домов расселят.
Напомним, ночью 6 февраля в Турции произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7. Власти страны сравнили его мощность со взрывом 500 атомных бомб. А 20 февраля произошло новое сильное землетрясение на границе Сирии и Турции. Подземные толчки ощущались и в других странах. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи.
ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK