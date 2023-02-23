Мэр Стамбула Имамоглу заявил о сносе 300 домов, рискующих обрушиться "в любой момент"

Власти Стамбула начали сносить дома, которые были отнесены к наивысшей категории риска обрушения по итогам быстрого метода сканирования. Об этом заявил мэр города Экрем Имамоглу.

"Чтобы ускорить и поощрить этот процесс, мы предоставляем дополнительные 4,5 тыс. лир за квартиры в опасных зданиях. Приглашаю всех к серьёзному сотрудничеству в этом вопросе", — написал мэр в "Твиттере".