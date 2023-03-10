Медиагруппа "Россия сегодня" запускает для журналистов конкурс фото из зоны СВО

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает для журналистов российских СМИ конкурс фото из зоны спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"Медиагруппа "Россия сегодня" следует по стопам своего великого предшественника — Совинформбюро, чьи военные корреспонденты вели уникальную летопись подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны", — отметил гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв.

Приём работ продлится с 13 марта по 27 апреля включительно на странице конкурса, которая также запускается 13 марта. Фотокорреспонденты смогут продемонстрировать своё мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия", отобразив ежедневный подвиг участников СВО. Авторы лучших снимков получат награды летом, их работы представят на выставке и выпустят в виде альбома.