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10 марта, 16:47

В магазинах косметики в Москве начали продавать алкоголь

Сеть магазинов косметики "Подружка" начала продавать алкоголь

Сеть магазинов косметики "Подружка" начала продавать алкоголь. Юрлицо сети — ООО "Табер трейд" — ещё в конце декабря 2022 года получило лицензии на розничную торговлю спиртным в двух точках в Москве, следует из реестра Росалкогольрегулирования.

Портал Shopper’s пишет, что алкогольные напитки появились в магазинах на Братиславской и Щербаковской улицах. В первом есть отдельная полка с тихими и игристыми и сидром российского производства и импортные аргентинские, итальянские, испанские, немецкие вина. По словам консультанта, алкоголь выставили там на продажу "чуть меньше месяца назад".

Российские отели с системой "Всё включено" обяжут предоставлять отечественный алкоголь

Российские отели с системой "Всё включено" обяжут предоставлять отечественный алкоголь

А ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила запустить интернет-торговлю алкоголем по QR-кодам. Продажу спиртного в Сети предлагают легализовать с ограничениями: ввести двухфакторную идентификацию покупателей.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Андрей Бражников
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