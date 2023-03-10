В магазинах косметики в Москве начали продавать алкоголь

Сеть магазинов косметики "Подружка" начала продавать алкоголь. Юрлицо сети — ООО "Табер трейд" — ещё в конце декабря 2022 года получило лицензии на розничную торговлю спиртным в двух точках в Москве, следует из реестра Росалкогольрегулирования.

Портал Shopper’s пишет, что алкогольные напитки появились в магазинах на Братиславской и Щербаковской улицах. В первом есть отдельная полка с тихими и игристыми и сидром российского производства и импортные аргентинские, итальянские, испанские, немецкие вина. По словам консультанта, алкоголь выставили там на продажу "чуть меньше месяца назад".