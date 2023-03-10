В разведке США заявили об отсутствии аналогов у ракет "Авангард"

США не имеют и не разрабатывают гиперзвуковое оружие, способное нести ядерные заряды, заявил ведущий научный сотрудник военной разведки США Пол Фрейстлер. По его словам, подобным типом ракет обладает только Россия.

"Российская система "Авангард" является единственной в мире развёрнутой гиперзвуковой стратегической системой", — сказал он в ходе слушаний в подкомитете по стратегическим вооружениям Палаты представителей Конгресса США.

Причём никто из участников мероприятия не стал отвечать на уточняющий вопрос одного из членов комитета о том, означает ли это нежелание Вашингтона разрабатывать такие системы. В свою очередь директор департамента Министерства обороны США Майкл Хоровиц пояснил, что данный вопрос политический, в то время как оборонные ведомства выполняют поставленные перед ними задачи.

"Мы создаём гиперзвуковые системы регионального назначения, которые, как мы считаем, могут решать стратегические задачи", — добавил он.

Причём, по словам заместителя директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкла Уайта, ни одна страна мира, в том числе и РФ, не может защититься от такого оружия из-за законов физики.