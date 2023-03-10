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10 марта, 18:08

В разведке США заявили об отсутствии аналогов у ракет "Авангард"

В американской разведке признали, что стратегические гиперзвуковые ракеты есть только у РФ

США не имеют и не разрабатывают гиперзвуковое оружие, способное нести ядерные заряды, заявил ведущий научный сотрудник военной разведки США Пол Фрейстлер. По его словам, подобным типом ракет обладает только Россия.

"Российская система "Авангард" является единственной в мире развёрнутой гиперзвуковой стратегической системой", сказал он в ходе слушаний в подкомитете по стратегическим вооружениям Палаты представителей Конгресса США.

Причём никто из участников мероприятия не стал отвечать на уточняющий вопрос одного из членов комитета о том, означает ли это нежелание Вашингтона разрабатывать такие системы. В свою очередь директор департамента Министерства обороны США Майкл Хоровиц пояснил, что данный вопрос политический, в то время как оборонные ведомства выполняют поставленные перед ними задачи.

"Мы создаём гиперзвуковые системы регионального назначения, которые, как мы считаем, могут решать стратегические задачи", добавил он.

Причём, по словам заместителя директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкла Уайта, ни одна страна мира, в том числе и РФ, не может защититься от такого оружия из-за законов физики.

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Лайф писал, что президент США Джо Байден распорядился расширить выпуск компонентов для гиперзвуковых ракет. Он считает, что военно-промышленный комплекс страны не в состоянии самостоятельно дополнительно инвестировать в данную сферу для своевременного производства такой продукции.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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