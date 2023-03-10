"Хочет награду за лучшую роль?": В США возненавидели Зеленского из-за выходки с "Оскаром"
Журналистка Оуэнс раскритиковала президента Украины за планы выступить на "Оскаре"
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Американская журналистка Кэндис Оуэнс раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за попытки выступить на премии "Оскар".
"Мне кажется, что Зеленский хочет, чтобы мы его ненавидели. Это работает", — написала журналистка в "Твиттере".
Комментаторы активно подключились к обсуждению выходки украинского лидера и припомнили ему актёрское прошлое.
"В прошлом году они тоже отказали ему. Видимо, он недостаточно хороший актёр для них", — отметил один из юзеров.
"Причина: номинанты должны быть одеты в костюм или смокинг, свитеры не допускаются", — добавил другой комментатор.
"Зеленский хотел получить награду за лучшую мужскую роль?" — иронично поинтересовался ещё один.
"Он мог бы стать одним из номинантов за лучшую драматическую игру. Хотя вряд ли он смог бы победить, играет он так себе", — написал следующий комментатор.
"Если он хочет появиться, то академия должна открыть категорию за лучшее выступление актёра в политическом реалити-шоу", — сыронизировал ещё один.
Ранее Лайф писал, что организаторы премии "Оскар" отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии 12 марта. В прошлом году украинский лидер также получил отказ обратиться к зрителям на вручении голливудской премии.