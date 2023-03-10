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10 марта, 17:53

"Хочет награду за лучшую роль?": В США возненавидели Зеленского из-за выходки с "Оскаром"

Журналистка Оуэнс раскритиковала президента Украины за планы выступить на "Оскаре"

<p>Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Американская журналистка Кэндис Оуэнс раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за попытки выступить на премии "Оскар".

"Мне кажется, что Зеленский хочет, чтобы мы его ненавидели. Это работает", — написала журналистка в "Твиттере".

Комментаторы активно подключились к обсуждению выходки украинского лидера и припомнили ему актёрское прошлое.

"В прошлом году они тоже отказали ему. Видимо, он недостаточно хороший актёр для них", — отметил один из юзеров.

"Причина: номинанты должны быть одеты в костюм или смокинг, свитеры не допускаются", — добавил другой комментатор.

"Зеленский хотел получить награду за лучшую мужскую роль?" иронично поинтересовался ещё один.

"Он мог бы стать одним из номинантов за лучшую драматическую игру. Хотя вряд ли он смог бы победить, играет он так себе", — написал следующий комментатор.

"Если он хочет появиться, то академия должна открыть категорию за лучшее выступление актёра в политическом реалити-шоу", — сыронизировал ещё один.

"Это вам не Европа!": Почему на "Оскаре" отказались слушать "писки-визги" Зеленского

"Это вам не Европа!": Почему на "Оскаре" отказались слушать "писки-визги" Зеленского

Ранее Лайф писал, что организаторы премии "Оскар" отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии 12 марта. В прошлом году украинский лидер также получил отказ обратиться к зрителям на вручении голливудской премии.

Андрей Бражников
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