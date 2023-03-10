"Хочет награду за лучшую роль?": В США возненавидели Зеленского из-за выходки с "Оскаром"

Американская журналистка Кэндис Оуэнс раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за попытки выступить на премии "Оскар".

"Мне кажется, что Зеленский хочет, чтобы мы его ненавидели. Это работает", — написала журналистка в "Твиттере".

Комментаторы активно подключились к обсуждению выходки украинского лидера и припомнили ему актёрское прошлое.

"В прошлом году они тоже отказали ему. Видимо, он недостаточно хороший актёр для них", — отметил один из юзеров.

"Причина: номинанты должны быть одеты в костюм или смокинг, свитеры не допускаются", — добавил другой комментатор.

"Зеленский хотел получить награду за лучшую мужскую роль?" — иронично поинтересовался ещё один.

"Он мог бы стать одним из номинантов за лучшую драматическую игру. Хотя вряд ли он смог бы победить, играет он так себе", — написал следующий комментатор.

"Если он хочет появиться, то академия должна открыть категорию за лучшее выступление актёра в политическом реалити-шоу", — сыронизировал ещё один.