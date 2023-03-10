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10 марта, 20:27

Итальянские журналисты не получили объяснений от Киева о причинах лишения аккредитации

Итальянские журналисты Андреа Шерезини и Альфредо Боско, сотрудничающие с разными СМИ страны, до сих пор не получили официальных объяснений о приостановке действий аккредитации со стороны украинских властей. Об этом они рассказали во время встречи с зарубежными коллегами в Ассоциации иностранной прессы в Риме.

"В феврале мы получили сообщение от Минобороны Украины о том, что действие нашей аккредитации приостановлено, объяснений не было", — сказал Боско.

Как уточнил Шерезини, в такой же ситуации оказались и другие их коллеги. Журналисты передали сообщение от МИД Италии, которое сочло причиной работу представителей прессы в Донбассе с 2014 года. Если информация верна, это опасные предпосылки ограничения свободы слова на Украине, считают они. Боско и Шерезини заметили, что хотят вернуться в Незалежную, и добавили, что им не был запрещён въезд в страну. На протяжении последнего года репортёры работали на Украине по военной аккредитации. Последний репортаж они делали из Артёмовска.

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В феврале Radio 1 сообщило, что у некоторых итальянских журналистов, которые работали и в зоне боевых действий на Украине, отозвали аккредитацию. В их число попали Шерезини и Боско. По отдельным данным, их подозревают в шпионаже в пользу РФ. Они получили вызов на допрос в СБУ, но так и не были допрошены.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ французскому журналисту Адриану Боке. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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