СК изучит данные о возможной причастности США к разработке биооружия на Украине

Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о разработке на Украине биологического оружия изучит новые данные Минобороны РФ о возможной причастности к этому граждан США. Эта информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

"В рамках расследования уголовного дела о разработке на Украине компонентов биологического оружия следователи СК России изучат информацию Министерства обороны РФ о военно-биологической деятельности других стран на территории Украины, в том числе новые данные о возможной причастности к деятельности биологических лабораторий лиц из числа граждан США и Украины", — говорится в сообщении.