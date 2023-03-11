СК изучит данные о возможной причастности США к разработке биооружия на Украине
Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о разработке на Украине биологического оружия изучит новые данные Минобороны РФ о возможной причастности к этому граждан США. Эта информация опубликована в телеграм-канале ведомства.
"В рамках расследования уголовного дела о разработке на Украине компонентов биологического оружия следователи СК России изучат информацию Министерства обороны РФ о военно-биологической деятельности других стран на территории Украины, в том числе новые данные о возможной причастности к деятельности биологических лабораторий лиц из числа граждан США и Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, в конце прошлого года МО РФ сообщало, что американские спецслужбы совместно с фармгигантами курируют военно-биологические программы на Украине. Кроме того, ведомство указывало конкретные имена.
ТАСС / Дмитрий Рогулин