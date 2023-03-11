"Это безумие": В США раскрыли, чем обернётся ввод войск НАТО на Украину
Политик США Янг: Ввод войск НАТО на Украину может привести к третьей мировой войне
Ввод войск НАТО на территорию Украины может привести к третьей мировой войне. Такое мнение высказал американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Он порекомендовал "западным странам" ещё раз подумать, прежде чем делать что-либо подобное.
"Затем им стоит подумать ещё несколько раз. Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введёт войска; или же это приведёт к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле", — написал он в соцсетях.
Янг уже неоднократно выступал с критикой в адрес властей США. Так, ранее он заявил, что главными военными преступниками являются президент страны Джо Байден, его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин. В этом же списке американский госсекретарь Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд.
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