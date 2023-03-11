"Это безумие": В США раскрыли, чем обернётся ввод войск НАТО на Украину

Ввод войск НАТО на территорию Украины может привести к третьей мировой войне. Такое мнение высказал американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Он порекомендовал "западным странам" ещё раз подумать, прежде чем делать что-либо подобное.

"Затем им стоит подумать ещё несколько раз. Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введёт войска; или же это приведёт к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле", — написал он в соцсетях.