США передали Украине древние мечи и топор

Таможня США передала Украине древнее оружие, найденное в посылке из России. Речь идёт о трёх древних мечах и каменном топоре, пишет издание Foreign Policy.

Артефакты, согласно заключению экспертов, "происходят с территории, принадлежащей современной Украине". Железные мечи датируются VI–V веками до нашей эры. Навершие кремниевого топора оказалось на три века моложе. Передача предметов истории состоялась на торжественной церемонии в украинском посольстве в США.

Старинное оружие было отправлено из Краснодарского края и задержано в 2022 году в аэропорту Нью-Йорка. Американские таможенники перехватили более 20 посылок от того же отправителя и пока не завершили экспертизу их содержимого.