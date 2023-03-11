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11 марта, 02:50

США передали Украине древние мечи и топор

Foreign Policy: Таможня США передала Украине древнее оружие, найденное в посылке из России

Таможня США передала Украине древнее оружие, найденное в посылке из России. Речь идёт о трёх древних мечах и каменном топоре, пишет издание Foreign Policy.

Артефакты, согласно заключению экспертов, "происходят с территории, принадлежащей современной Украине". Железные мечи датируются VI–V веками до нашей эры. Навершие кремниевого топора оказалось на три века моложе. Передача предметов истории состоялась на торжественной церемонии в украинском посольстве в США.

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Старинное оружие было отправлено из Краснодарского края и задержано в 2022 году в аэропорту Нью-Йорка. Американские таможенники перехватили более 20 посылок от того же отправителя и пока не завершили экспертизу их содержимого.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин во время выступления на Конференции консервативных политических действий заявила, что Америке нужно перестать финансировать Зеленского и поставлять оружие Украине, чтобы мир восстановился как можно скорее.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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