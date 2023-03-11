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11 марта, 03:13

Ульянов назвал "неплохой" для РФ и мира нынешнюю сессию Совета управляющих МАГАТЭ

Первая в 2023 году сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стала для России неплохой. Так её оценил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Для России и всего международного сообщества эта сессия Совета управляющих МАГАТЭ была неплохой", написал политик в телеграм-канале.

Как отметил дипломат, прошлые сессии были "гораздо более сомнительными".

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Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что победителей в ядерной войне быть не может. Так политик прокомментировал заявление зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможных последствиях "проигрыша ядерной державы".

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Telegram / Михаил Ульянов

Юлия Коновалова
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