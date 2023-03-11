Ульянов назвал "неплохой" для РФ и мира нынешнюю сессию Совета управляющих МАГАТЭ

Первая в 2023 году сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стала для России неплохой. Так её оценил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Для России и всего международного сообщества эта сессия Совета управляющих МАГАТЭ была неплохой", — написал политик в телеграм-канале.

Как отметил дипломат, прошлые сессии были "гораздо более сомнительными".