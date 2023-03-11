Водителям назвали основные требования при подготовке автомобиля к весне

При подготовке автомобиля к весеннему периоду в первую очередь следует тщательно помыть кузов транспортного средства. Об этом рассказал автоэксперт, главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.

"Когда наступает тёплая, сухая погода, желательно хорошо помыть кузов после всей химии, соли и реагентов, а также днище, чтобы не было дополнительных очагов коррозии. Внимательно осмотрите состояние кузова после мойки: если появились какие-то сколы, что часто бывает, надо их "залечить", — отметил он в беседе с RT.

По словам эксперта, также необходимо провести уборку салона: выбить, помыть коврики, высушить покрытие пола салона, чтобы не было скопления влаги и запахов после застоя. Кроме того, нужно обязательно заменить щётки стеклоочистителя. Если подошёл период смены масла, то, по мнению Кадакова, в апреле-мае самый подходящий момент, чтобы это сделать.

Он также посоветовал автомобилистам поменять шины, однако напомнил, что не стоит торопиться с заменой. Лучше немного переездить на зимних шинах, потому что погода изменчива, подчеркнул автоэксперт. Нелишне будет поменять тормозную жидкость и промыть систему. Как уточнил Кадаков, некоторые водители занимаются промывкой топливного бака или хотя бы сливом всего топлива. Он указал, что можно обойтись лишь заменой топливного фильтра.