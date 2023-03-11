Американский комик призвал "перестать кричать об Украине"

Соединённые Штаты должны вспомнить о ситуации в Сирии и перестать выступать против действий России на территории Украины. Так считает стендап-комик и политический обозреватель Джимми Дор.

"Когда вы кричите о конфликте на Украине, вспомните, что США незаконно напали на Сирию и в настоящий момент оккупируют треть страны. Какую именно часть страны? Ту, где находится нефть", — написал Дор в "Твиттере".

Политический обозреватель также отметил, что Америка является самой крупной террористической организацией в мире.