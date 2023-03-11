Американский комик призвал "перестать кричать об Украине"
Американский комик Дор призвал США вспомнить о Сирии и перестать "кричать об Украине"
Соединённые Штаты должны вспомнить о ситуации в Сирии и перестать выступать против действий России на территории Украины. Так считает стендап-комик и политический обозреватель Джимми Дор.
"Когда вы кричите о конфликте на Украине, вспомните, что США незаконно напали на Сирию и в настоящий момент оккупируют треть страны. Какую именно часть страны? Ту, где находится нефть", — написал Дор в "Твиттере".
Политический обозреватель также отметил, что Америка является самой крупной террористической организацией в мире.
Ранее Лайф писал, что Министерство иностранных дел Сирии ещё в октябре 2022 года требовало от США немедленно вывести вооружённые силы с территории страны и прекратить содействовать существованию террористических формирований. В дипведомстве отметили, что незаконное присутствие американских военных и "использование Вашингтоном наёмников для осуществления своих целей противоречит международному праву".
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